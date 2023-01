Empezó el 2023 y Lionel Messi campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 dejó un mensaje a todos sus seguidores para este comienzo de nuevo año con el apetito de renovar las esperanzas y tener nuevos deseos y con la tranquilidad del deber cumplido se mostró reflexivo desde su cuenta en Instagram.

El capitán de la selección argentina organizó una fiesta en Rosario donde asistieron amigos como Nico Vázquez, Di María y Leandro Paredes. Pero antes agradeció a su familia por ayudarlo alcanzar su máximo sueño. “ Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí ”, expresó el mejor jugador del mundo.

En su reflexión también dio un lugar especial a todos sus seguidores. “ También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño ”, añadió.

Leo Messi dedicó palabras a su familia y seguidores agradeciendo apoyo en el 2022 (@leomessi)

¿Cuáles fueron los deseos de Lionel Messi para 2023?

La ‘Pulga’ aprovechó su cuenta de Instagram también para enviar buenos deseos a los millones de hinchas que acompañan su carrera alrededor del mundo. “ Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos ”, finalizó.

Lionel Messi alcanzó el máximo logro de su carrera deportiva el pasado 2022, cuando había bebido el primer sorbo de la gloria con la selección argentina en la Copa América, fue en busca de saciar esa sed interminable levantando el máximo trofeo en Qatar 2022.

Lionel Messi junto a sus compaeros y amigos en Reunión recibiendo el 2023 (Foto: @leomessi)

¿Cuándo vuelve Lionel Messi a París?

A la quinta fue la vencida para el capitán de la albiceleste desde Alemania 2006 pasando por Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Como en la fiesta Navidad, Lionel Messi organizó una gran fiesta en Rosario. Con la temática del vestir prendas de color blanco, con casi 200 invitados como lo hizo en Navidad donde compartió la cena con Luis Suárez y donde también asistieron Ángel Di María, Leandro Paredes, Maximiliano Rodríguez y Javier Mascherano, entre otros deportistas y celebridades.

En PSG esperan un recibimiento especial para el campeón del mundo al que esperan este 11 de enero, en el ‘Parque de los Príncipes’ cuando reciba al Angers por la Ligue 1. Esta semana el 10 está preparando su viaje de vuelta a París con Antonella Roccuzzo, junto a Thiago, Ciro y Mateo.