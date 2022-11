Querían ver a Lionel Messi en el Mundial, pues ya apareció. Con su golazo encaminó a Argentina a un triunfo sobre México, ya se sacó una mochila pesada y empieza a soñar con Qatar 2022. Ahora es momento de conocer detalles de su vida privada, esa que muy pocos conocen. ¿Era estudioso en el colegio? ¿Solo tuvo de pareja a Antonela? ¿Cuál es su libro preferido? Aquí el ‘decálogo’ de las cosas curiosidades de ‘Leo’.

1. LA RECETA DE MAMÁ

El plato preferido de 'Leo' es la milanesa que prepara su madre

‘Leo’ gana unos 40 millones de euros anules en salario, además de bonos, premios y auspiciadores, y cualquiera de los mejores restaurantes ‘5 tenedores’ del mundo estaría gustoso en recibirlo. Pero para él no hay manjar más delicioso que la ‘Milanesa a la napolitana’ que prepara su madre Celia. “Me gustan las que prepara mi mamá, no las que sirven en los restaurantes”, suele decir Messi.

2. VALE UN PERÚ

El primer título internacional de ‘Leo’ en su carrera lo consiguió nada menos que en Lima, en la ‘Copa de la Amistad’ de 1996. Jugaba para Newell’s, tenía solo 9 años y en la final metió 8 goles, uno de ellos de ‘sombrerito’, en el 10-0 sobre Cantolao. Se metió un baile en una cancha que no era a las que ahora está acostumbrado. Lo curioso es que un día antes del partido, se había intoxicado por comer pollo a la brasa.

3. GOLEADOR EN OTRA CANCHA

La modelo Xoana Gonzalez dijo haber tenido un romance alguna vez con 'Leo'

Messi no anda con supermodelos como Cristiano Ronaldo, aunque en más de una oportunidad se han filtrado rumores de aventuras con ‘gauchas’ famosas como Luciana Salazar, Silvina Luna y Macarena Lemos. La conocida Xoana González, popular en Onlyfans, no dudó en dar detalles del ‘affaire’ que tuvo con ‘Leo’. “No sé quién goleó a quién, pero el arco estaba regalado” , comentó en entrevista. A pesar de los rumores de romances, Messi prefiere el perfil bajo con su esposa Antonela Rocuzzo. Ambos se conocieron en su barrio de Rosario, desde los 6 años, se reencontraron en el 2007, empezaron a salir y, desde entonces, no se han separado y ahora tienen tres hijos.

4. CUMBIAMBERO COMO CUEVITA

La cumbia es la música de su agrado, al igual que Christian Cueva que no duda en subirse al escenario a cantar con orquestas. Su banda preferida es el ‘Grupo Cali’ del Tigre Ariel, que ha compuesto la ‘Cumbia de Messi’ y al que contrata para su cumpleaños. Cuando contrajo matrimonio con Antonela, el grupo uruguayo ‘Rombai’ tocó en la fiesta y ‘Leo’ bailó y cantó ‘El Embrujo’, tema compuesto por el peruano Estanis Mogollón y que grabó por primera vez el grupo ‘Kaliente’ de Iquitos.

5. NO PUEDE DEJAR EL VICIO... AL PLAY

Le gusta jugar PlayStation en la comodidad de su hogar

Messi no toma, no fuma, tampoco es de irse de juergas. Su gran vicio es el PlayStation. Se amanece en las concentraciones. “Juega mejor que en la vida real. Tiene un talento natural, creo que también merece el Balón de Oro en PlayStation” , contó el basquetbolista Andrés ‘Chapu’ Nocioni, quien lo retó en las Olimpiadas del 2008. Ahora, ‘Leo’ juega al Play en casa con sus hijos.

6. LOS LIBROS MUERDEN

De grande empezó a dejar la lectura por dedicarse al fútbol

Nunca fue muy aficionado a la lectura. Cuando tenía 13 años decía que su libro favorito era ‘La Biblia’, pero de grande dejó de interesarse por las letras. Ahora ha vuelto a retomar los libros, pero no con la pasión con la que juega al Play.

7. EL MESSIAS DE ‘D10S’

El 7 de octubre de 1993 fue con su papá a la cancha de Newell’s Old Boys para ver el debut de Diego Maradona con ‘La lepra’. Messi tenía 6 años y no recuerda nada de ese partido, aunque luego se hizo hincha de ‘D10s’ a través de los videos. Pero fue en diciembre del 2005 cuando ambos se juntaron en una cancha e hicieron diabluras en un partido de las estrellas en Mar del Plata.

8. LA PALABRA DEL MUDO

Messi era muy callado en su primeras concentraciones con Argentina

Era muy tímido en su adolescencia. En las primeras concentraciones de su selección, muchos creían que no hablaba. El argentino Pablo Vitti, que jugó en la San Martín y Universitario, y compartió una Sub-20 con él, lo recordó así para Trome. “Todos estábamos sentados a la mesa para el primer almuerzo. Yo estaba al lado de Agüero y se acercó Lionel para comer. El ‘Kun’ nos miró y dijo susurrando: ‘Y este, ¿quién es?’ ‘Pero boludo, ese es Messi, el chico que viene del Barcelona’, le dijimos” , contó el excrema.

9. LIONEL, EL TRAVIESO

Le gustaba hacer travesuras en su paso por el Barcelona

Tras el tricampeonato de Barcelona en la Liga española (2009), el plantel celebró intensamente en el avión hasta que a Messi se le ocurrió pegarle una patada a una salida de escape. “Les habla el capitán. Una de las puertas de emergencia ha sido manipulada. Estamos en fase crítica del vuelo...”, dijo el piloto ante el susto de los ‘culés’. ‘Leo’ se sentó y no volvió a moverse de su lugar en el avión.

10. EL COPIÓN

Messi no fue uno de los mejores alumnos del colegio ‘Las Heras’ de Rosario. Siempre aprobaba con lo justo. En parte, gracias a la pequeña Cintia Arellano, quien le escribía las respuestas correctas para aprobar los exámenes. “Se sentaba adelante o atrás. Me golpeaba la silla, me pasaba un papel y yo le escribía” , confesó su amiga en el documental ‘Los orígenes de Messi’ realizado por el Canal Plus de España.

