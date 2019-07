Lionel Messi y Diego Maradona cantan reggae contra Conmebol y es furor en redes sociales |VIDEO | FOTOS

Lionel Messi vuelve ser tendencia, pero esta vez desde la movida musical. Su critica a la Conmebol y la Copa América 2019 ha sido la materia prima para que uno youtuber argentino realicen una canción en ritmo de reggae junto a Diego Maradona y Oscar Ruggeri que rápidamente se ha vuelto furor en las redes sociales.



El hit de Lionel Messi es la obra de de Lucas Requena quien se tomó el trabajo de compilar las frases del capuitán de la selección argentina y las reversionó al ritmo del reagge. Además, en las imágenes que se volvieron viral. También aparecen los periodistas Horacio Pagani, Sebastián Vignolo y Leonardo Farinella.



"Te da bronca porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande. Estábamos jugando contra Brasil que tiene grandísimos jugadores. Siendo local, se encuentra con el primer gol y después el segundo, una contra donde no cobra el penal antes....", dice la primer estrofa del tema que alcanzó las 400 mil reproducciones en pocos minutos.



"Creo que quedó visto lo que pasó, lo que dije también pasó factura. No tenemos que ser parte de esta corrupción. Creo que está armada para Brasil. Que hagan lo que quieran, la verdad hay que decirla. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show", sigue 'La Pulga' en su nueva versión.



Lionel Messi la rompe con reggae contra Conmebol junto a Maradona

Lionel Messi contó con la "ayuda" de Oscar Ruggeri, en su programa de Fox Sports también cuestionó a la Conmebol. "Si hubiese estado ahí y pasaba esto del otro día me meten preso a mí. Al árbitro no lo dejo dirigir, me le tiro encima. La bronca va a durar, siempre la vamos a recordar porque fue insólito", dijo el "Cabezón".