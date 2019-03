Lionel Messi le dijo esto a Sergio Ramos tras golpe en la cara en clásico Real Madrid vs Barcelona [VIDEO]

La lamentable acción de Sergio Ramos contra Lionel Messi , en el clásico Real Madrid vs Barcelona por Liga Santander , sigue dando que hablar. El defensa agredió al delantero y no fue amonestado. ¿Qué se dijeron en pleno partido? Mira el video.



El golpe de Sergio Ramos a Lionel Messi ocurrió a poco de finalizar la primera parte, cuando Barcelona ganaba 1-0 de Real Madrid con tanto del mediocampista croata Ivan Rakitic.



"Me pegaste. Hijo de put..., eh. La conch... de tu hermana", le habría dicho Lionel Messi a Sergio Ramos por el manotazo, asegura "La Prensa" de España.

Video: Agresión de Ramos a Messi

Pese a la claridad de las imágenes, Sergio Ramos aseguró que el golpe no fue a propósito. "Lo de Messi es una jugada puntual. No fue adrede".



"Él se lo tomó mal, pero no pasa nada, se queda en el campo. Le dije que fue involuntario", añadió el capitán de Real Madrid, Sergio Ramos, tras el encuentro.