Luego de que el diario ‘L’Équipe’ revelara la millonaria suma que ganaría la estrella argentina Lionel Messi en el Paris Saint Germain (PSG), el director deportivo del club francés, Leonardo, desmintió las cifras y aseveró que los montos señalados ‘están lejos de la verdad’.

Tras culminar su contrato con el Barcelona, ‘La Pulga’ fichó para los parisinos por tres temporadas y -según el mencionado medio- Messi recibiría 110 millones de euros netos por toda su estadía en Francia, siempre y cuando se cumpla con la totalidad del contrato firmado. Los primeros 30 millones recibiría en la primera temporada y en las dos siguientes se incrementaría a 40 millones.

Ante el revuelo que generó la noticia, el director deportivo del PSG, Leonardo, desmintió la información. “No podemos aceptar que esto salga en la portada de un diario como L’Equipe. Es inaceptable. Está completamente mal. Quería decirlo. Creo que es una falta de respeto y no nos gustó. No entiendo el momento”, dijo el brasileño en diálogo con RMC Sport.

Además, señaló que ‘L’Équipe’ está “muy lejos de la verdad, en cuanto a la duración y los números. Hay cláusulas de confidencialidad, pero puedo decir que esto no es la verdad. La duración del contrato es de dos años. Es falso, no es así y no nos gustó”, agregó.

Hasta el momento, Messi es el jugador mejor pagado y está por encima de sus compañeros Neymar y Kylian Mbappé. El miércoles último, ‘La Pulga’ hizo su debut en la Champions League donde su equipo empató contra el Brujas (1-1) y mañana podría jugar por primera vez en el Parque de los Príncipes contra el Olympique Lyon, por La Ligue.