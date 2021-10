Pese a que el PSG es líder absoluto de la Ligue 1 y encabeza el grupo A de la Champions League, en las entrañas del cuadro parisino aún no están satisfechos con lo mostrado por Lionel Messi.

Las actuaciones del argentino no han colmado las expectativas de hinchas ni dirigentes. La última crítica al argentino vino, precisamente, de parte de uno de sus directivos más importantes, el director deportivo, Leonardo.

Luego de la victoria del PSG por 2-1 sobre el Lille, Leonardo declaró en zona mixta en torno al momento de Messi, quien no completó el partido y tuvo que salir a los 45 minutos por una lesión.

“¿Messi? Es un poco complicado de explicar. En estos dos meses ha pasado más tiempo que en su selección que aquí. Disputó tres partidos en el último parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve y ahora tiene problemas musculares”, indicó.

Sobre la ya prolongada ausencia de Sergio Ramos, el exfutbolista brasileño manifestó que es una situación (su lesión) que tenían prevista. “Están siguiendo el juego de la prensa española. Sabíamos cómo estaba cuando llegó y que tenía un problema”, acotó.

Finalmente, mostró su respaldo a Mauricio Pochettino como director técnico del PSG. “Es uno de los mejores entrenadores del planeta. Se puede comentar que no estamos jugando bien, pero no que Mauricio no entiende nada o que nació ayer. Estamos diez puntos por encima del segundo y en el camino para mejorar”, sentenció.

