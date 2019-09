Lionel Messi: Estas emotivas palabras dedicó a sus hijos al recibir premio The Best a mejor jugador |VIDEO  

Lionel Messi fue elegido como el nuevo mejor jugador de la temporada por la FIFA que entregó The Best y logró desplazar a Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk canfidatos también en esta terna de lujo.

"​Agradecer a todos los decidieron que este premio sea para mí. Ver a mis hijos y a mi mujer ahí no tiene precio. Hoy para mi es un día extraordinario y compartirlo con ellos y con Ciro que se me quedó en casa. Con tres ya era muy complicado venir, muchas gracias a todos", dijo Lionel Messi.



Cristiano Ronaldo su gran rival en los premios decidió no asistir, pues estaba convencido que el galardón quedaría en las manos del zaguero del Liverpool, quien también se vio sorprendido con esta designación a favor de Lionel Messi.

Premio The Best para Lionel Messi