Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Argentina sobre Honduras, al marcar un doblete para el 3-0 en el marcador. No obstante, la presencia del delantero no solo llamó la atención por lo futbolístico, sino también por la marca personal que recibió: fue perseguido por Héctor Castellanos desde el pitazo inicial.

En una estrategia poco convencional en el último tiempo, el entrenador de los ‘Catrachos’, Diego Vázquez, quería evitar que la ‘Pulga’ sea determinante en el cotejo. En ese sentido, eligió a Castellanos, volante central de 29 años, para que establezca un seguimiento incesante sobre la estrella del PSG.

Finalmente, el sistema defensivo no sirvió, dado que Honduras perdió, aunque eso no evitó que Héctor sea destacado por su labor. Tras el pitazo final en el Hard Rock Stadium de Miami, el mediocampista reveló cómo vivió el encuentro y hasta dio detalles del intercambio de camisetas con ‘Leo’.

“Estoy triste por el resultado, pero teníamos una gran selección al frente y no está mal decir que nosotros admiramos a los jugadores rivales. Tuve la instrucción de hacerle marca personal a Messi, fue lo que se entrenó. Tenía que hacerlo, fue planeado desde el primer día de la convocatoria. Lo trabajamos con un compañero con características y movimientos similares a Lionel, así que estudiamos para seguirlo. Es muy complicado”, confesó.

De la misma forma, Castellanos explicó que el ‘10′ de Argentina se percató de que lo perseguían desde el principio. “Se me acercó muy tranquilo y me dijo: ¿Me vas a seguir todo el partido? Yo le respondí: ‘La verdad que sí, crack’. De ahí, no me dijo más. De vez en cuando me quedaba mirando, quizás fastidiado, aunque no comentó nada”, manifestó el volante.

Héctor Castellanos realizó marca personal a Lionel Messi. (Foto: EFE)

Finalmente, el jugador de Honduras, que fue reemplazado a los 75 minutos, expresó su felicidad por obtener un recuerdo de Messi: “Me llevé la camiseta, así gané mucho. Hicimos contacto visual al final del partido y me señaló para hacer el cambio. Ya había aprovechado para pedirle la camiseta mientras lo marcaba”.

“Le gané un par de duelos, con velocidad y tal vez fuerza. Este no era un duelo físico, era mental. A veces Lionel se ponía en offside y tenía que estar pendiente, viendo mi línea central y siguiéndolo”, concluyó Héctor Castellanos.

Lionel Messi sufrió marca personal de Héctor Castellanos. (Foto: AP)