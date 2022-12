Ahora mismo, Lionel Messi está detrás de un sueño grande: pelear partido a partido para conquistar la Copa del Mundo con Argentina. Pero, más allá de la actividad con la selección, hay un tema que el delantero debe resolver antes de concluir la temporada 2022-2023. En ese sentido, PSG ya empezó a trabajar.

De primera, Nasser Al Khelaifi, presidente de ‘Les Parisiens’, confirmó que pactó una charla con Leo Messi para tratar el asunto relacionado con la renovación de contrato. El convenio finalizará en junio. “ Acordamos discutir juntos después de la Copa del Mundo, pero ambas partes están muy felices ”, señaló en una charla con Sky Sports.

Acto seguido, el directivo de Paris Saint Germain se mostró confiado en retener al delantero. Asimismo, el alto dirigente destacó el excelente nivel mostrado por el número 30 en lo que va de campaña tanto a nivel local, en la Ligue 1 (son líderes absolutos) y en la Champions League (jugarán en octavos contra Bayern Múnich).

“Messi está muy contento, eso se ve con la selección. Si un jugador no está contento, verás que su rendimiento no es bueno para la selección. Esta temporada ha tenido un rendimiento fantástico con nosotros, ha marcado muchos goles y ha dado muchas asistencias para la selección y para el club”, agregó Al Khelaifi.

¿Messi jugará en la MLS?

El presidente de PSG ya expresó la intención de que el argentino siga en la capital de Francia y más con la posibilidad abierta de la Major League Soccer (MLS). Los medios The Athletic y The Times desvelaron que Inter de Miami, club de David Beckham, quiere realizar el fichaje del astro sudamericano para la segunda parte del 2023.

“Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, reveló Messi en una charla con La Sexta en 2020. Además, el atacante tiene una casa en Miami, donde ha pasado vacaciones con su familia.

Sin duda, en las próximas semanas, tras la Copa del Mundo, se armará una larga historia para conocer qué pasará con Lionel en el curso siguiente. Lo cierto es que el 10 quiere enfocarse totalmente en la selección y Qatar 2022. Después del certamen contestará a Nasser Al Khelaifi y la chance de ir a Estados Unidos.