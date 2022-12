La selección de Argentina ganó la Copa América 2021 y empezó a levantar su nivel futbolístico, de la mano de Lionel Messi. Y el último martes, la ‘Pulga’ comandó a su equipo nacional a una nueva final de la Copa del Mundo, la cual buscará ganar, tras su fallido intento en Brasil 2014. Ante esta nueva oportunidad, ‘Leo’ recibió muchos elogios y uno de los comentarios positivos fue de Wayne Rooney.

El exdelantero del combinado de Inglaterra utilizó su cuenta de Twitter para halagar al capitán de la ‘Albiceleste’, que se lució con un gol y una asistencia para Julián Álvarez, en la semifinal frente al representativo de Croacia (3-0).

“Nada ha cambiado”, fue la publicación de Rooney, que acompañó con el emoji de una persona encogiendo los hombros, que significa “no sé cómo explicarlo”; y una cabra, que representa al GOAT (siglas de The Greatest of All Time, traducido como “el mejor de todos los tiempos”).

Curiosamente, le mencionada breve frase de Wayne sirvió para citar un post que él mismo había realizado hace más de una década. “Messi es un chiste. Para mí, el mejor de todos”, había manifestado el recordado atacante inglés el pasado 7 de marzo del 2012, en referencia a una gran actuación de la ‘Pulga’.

Wayne Rooney alabó la actuación de Lionel Messi en el Mundial. (Foto: Captura)

En aquella fecha, Lionel consiguió un récord histórico, cuando todavía era dirigido por Pep Guardiola en Barcelona: marcó cinco goles en el 7-1 sobre Bayer Leverkusen, en la Champions League. El argentino se convirtió en el primer futbolista que logró esa cifra de anotaciones en un solo partido en el torneo de clubes más importante de Europa.

Ahora, Messi buscará alcanzar su sueño pendiente, que también comparten la selección de Argentina y todos sus hinchas: ganar el trofeo del Mundial Qatar 2022. La ‘Albiceleste’ ya se alista para la final, que se disputará el próximo domingo 18 de diciembre, frente al ganador del Marruecos vs. Francia.