Lionel Messi: Las palabras de la 'Pulga' que enfurecerá a la hinchada de Argentina [FOTOS y VIDEOS]

Lionel Messi , quien anotó un 'hat-trick' en el Argentina vs Haití , afirmó que la escuadra albiceleste "se está haciendo fuerte" en su preparación para el Mundial Rusia 2018 , y agregó que su selección no es candidata al título, algo que sorprendió a los hinchas argentinos.



Lionel Messi fue autor de tres de los cuatro goles que la selección argentina ante Haití en la Bombonera. Argentina debutará el 16 de junio frente a Islandia por el Grupo D y luego se medirá con Croacia y Nigeria.



"Estamos agradecidos a la gente por el aliento. Sentimos el cariño de todos. Nos vamos con ilusión. No somos candidatos, pero estamos entrenando muy bien. Nos estamos haciendo fuertes para enfrentar a cualquiera", dijo Lionel Messi que ahora acumula 64 goles como máximo artillero histórico con la albiceleste.



Video: Gol 2 de Messi

Lionel Messi ya había señalado que "hacer un buen Mundial es estar entre los cuatro primeros", por lo que no sueña con lograr el campeonato de Rusia 2018 .



Lionel Messi dijo que "lo más importante va a ser ganar el primer partido en el Mundial. Y todos queremos lo mismo, ganar un título importante. Somos los primeros (los jugadores) en querer conseguir este sueño. Vamos a darle pelea a cualquiera".

Video: Gol 3 de Messi

