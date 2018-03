Lionel Messi no es tan dócil como parece. Se juega a todo o nada en la cancha y así lo evidenció durante el triunfo 3-0 de Barcelona sobre Chelsea por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.



Un video publicado por la cadena ESPN dio cuenta de una discusión entre el árbitro esloveno Damir Skomina y Lionel Messi. La 'Pulga' no tuvo reparos en exigir respeto a la misma autoridad del partido.



"Leo, baja un cambio", le dijo a Lionel Messi el árbitro del partido Barcelona vs Chelsea por la Champions League. La frase se refiero en tono coloquial a un pedido de calma del esloveno.



"Yo tampoco te hablé mal. Vos no me hables mal. ¿Yo a vos te falté el respeto?", replicó en tono enérgico Lionel Messi. Acto seguido sus jugadores lo alejaron de la escena para evitar una sanción del árbitro, que le hizo una seña de silencio de inmediato.



Las imágenes con lectura de labios se han difundido masivamente y causaron impresión al ver a Lionel Messi enojado con el árbitro.

Mira la discusión de Lionel Messi con el árbitro del Barcelona vs Chelsea:

Lionel Messi enfurecido enfrentó al árbitro del Barcelona vs Chelsea y lo trató como le dio la gana VIDEO

Barcelona se metió por undécima vez consecutiva en los cuartos de final de la Champions League, liderado por Lionel Messi que marcó un doblete y alcanzó así los 100 goles en el máximo torneo europeo.



Lionel Messi abrió el marcador (3), antes de servir un pase a Ousmane Dembélé, que hizo el 2-0 con un disparo al segundo palo (20), y después el argentino repitió con otro gol (63) en este partido de vuelta de octavos de final, en el que el Barça sufrió más de la cuenta en algunos momentos.

