Messi enojado cuenta triste historia: "Mi hijo Thiago me pregunta '¿por qué te matan en Argentina, papi?'" [VIDEO]

Como nunca lo escuchaste. Lionel Mess i, muy enojado, brindó exclusiva entrevista a radio argentina que te sorprenderá. El delantero de Barcelona habló de las críticas que recibe en su país y de los objetivos que tiene con la 'albiceleste'.



Pero lo que realmente conmovió a todos fue la historia que contó de Thiago, el mayor de sus hijos con Antonela Roccuzzo. "Hay mucha gente que me dice que no vuelva más a la selección. Mi hijo de 6 años, que entiende, me pregunta '¿por qué te matan en Argentina, papi?'", reveló Lionel Messi para "Radio Club Octubre".

"Y qué le respondes", le preguntó uno de los conductores. "Le digo que solo son algunos, que la gente me quiere. Que él ve cómo la gente me quiere y me muestra cariño", contestó el '10'.



Sobre sus deseos con la selección argentina, Lionel Messi, señaló: "Yo quiero ganar algo con la selección argentina. Yo lo voy a seguir intentando. Yo quiero volver, quiero estar y quiero jugar las cosas importantes".

