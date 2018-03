Lionel Messi no suele hablar con la prensa, por lo que las veces que lo hace deja mucha repercusión. Esta vez charló con el programa argentino "La Cornisa", bajo la conducción de Luis Majul. Entérate de todo lo que dijo en esta nota.



RUSIA 2018



"Es un Mundial y la cabeza sabe que está ahí, que cada vez falta menos y que pasa rápido. Tengo la Suerte de jugar cosas importantes acá (en Barcelona) que me hacen centrarme en eso y no mirar más allá. He visto por todo el mundo la ganas de la gente de que sea un Mundial bueno para mí, de vernos campeones (con Argentina), es impresionante. Yo trato de vivir el día a día y quemar etapas hasta junio (el inicio del Mundial)".



¿GANAR EN EL FÚTBOL ES LO MÁS IMPORTANTE EN SU VIDA?



"La llegada de mi primer hijo hizo que abra la cabeza y no me cierre en el fútbol. Obviamente no me gustar perder, no me gusta empatar... pero lo tomo de otra manera. Hay cosas mucho más importantes que un resultado. Al final es un juego, todos queremos ganar y ser campeones, pero a veces no se puede. Una vez que se termina eso (el fútbol) hay otras cosas".



SU FAMA



"Yo lo tomo con naturalidad. Me acostumbré a vivir de esa manera y lo hago todo normal. Es lo más fácil, ser uno mismo y ser natural y no tener que ir pensando todo el tiempo qué hacer porque te están observando continuamente".



"Todo lo que me pasa lo hablo con mi familia, mi mujer, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ellos son lo que siempre están y saben todo".



"Soy cociente de que por ahí, cuando hablo, puede repercutir mucho por todos lados, y que se puede interpretar mal. Intento de no meterme en líos, no me gusta. Cuido siempre lo que digo y ser consciente de lo que estoy hablando para no generar ningún tipo de confusiones".



MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA VÍA YOUTUBE

EL RETIRO



"La verdad que no lo sé. Dicen que es difícil y no tengo duda que será así. Uno empieza a pensar que va a hacer y es difícil pensar en no hacer lo que estás haciendo hoy, en tener las rutinas de entrenamientos, los partidos, viajar... No sé qué voy a hacer ni dónde vamos a estar. Me gustaría vivir lo que hoy no pude hacer por la profesión. Mi día a día no me permiten hacer muchas cosas que me gustarían".



LOS VÓMITOS



"Tenía de todo ahí adentro. Con lo mal que he comido durante muchos años... con 22 o 23 años no te enteras de nada. Comía chocolate, alfajores, gaseosas, de todo"



"Ahora como bien. Como pescado, carne, ensalada, verdura. Como de todo pero ordenado y bien"



"Noté mucho el cambio, sobre todo en el momento del vómito. Se dijeron muchísimas cosas, se hablaron de cosas que podían ser y al final se acomodó y me acomodé y no me pasó más"