Lionel Messi reveló en entrevista por qué vomitaba constantemente y cómo logró superar el problema [VIDEO]

Como pocas veces en su vida, el astro del Barcelona, Lionel Messi , brindó entrevista en el que reveló los motivos de sus contantes vómitos en su carrera futbolística. ¿Cómo superó el problema? No te pierdas el video.



"Tenía de todo ahí adentro. Con lo mal que he comido durante muchos años... con 22 o 23 años no te enteras de nada. Comía chocolate, alfajores, gaseosas, de todo", contó Lionel Messi en declaraciones para programa argentino "La Cornisa".



"Ahora como bien. Como pescado, carne, ensalada, verdura. Como de todo pero ordenado y bien", añadió Lionel Messi sobre su alimentación para combatir los vómitos.



MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A LIONEL MESSI VÍA YOUTUBE

"Noté mucho el cambio, sobre todo en el momento del vómito. Se dijeron muchísimas cosas, se hablaron de cosas que podían ser y al final se acomodó y me acomodé y no me pasó más", sentenció Lionel Messi.