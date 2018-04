Lionel Messi: Esto respondió sobre su posible retiro del fútbol [VIDEO y FOTOS]  

Lionel Messi , la leyenda del Barcelona , decidió brindar una entrevista para la la revista de la RFEF donde el argentino habla de su protagonismo en Rusia 2018 y de su futuro profesional después del mundial.



Para Lionel Messi una final entre Argentina y España sería su mejor escenario para Rusia 2018. "Si hablamos de un partido así, eso querría decir que Argentina está en la final y, por lo tanto, lo firmaría ya mismo. Sería un partido especial, llevo mucho tiempo en Barcelona y conozco bien a los jugadores, tengo amigos en la Selección española, así que veremos. ¡Ojalá se dé... pero siempre y cuando gane Argentina!", dijo.



Lionel Messi también tiene sus favoritos para el Mundial de Rusia 2018 y no tiene complejos en decirlo. "Brasil, Alemania o España Seguro que esas tres selecciones son de las mejores del Mundial, pero hay muchas otras que también pueden ganarlo. No habrá partidos fáciles", agregó la estrella del Barcelona.



Una de las virtudes de Lionel Messi sin duda es la sencillez y el delantero lo demostró hablando de La Liga. "No creo que esta sea del dominio de dos o tres equipos. Es obvio que tanto nosotros (Barcelona ), como el Real Madrid solemos estar compitiendo por ella todos los años, pero hemos visto al Atlético ganarla también hace unas temporadas. El listón está cada vez más alto", añadió la 'Pulga'.



Sobre el final, Lionel Messi se sintió entre las cuerdas cuando le preguntaron sobre cuál será la fecha de su retiro del fútbol. "¡Esa es la pregunta más complicada! ¡No lo sé ni yo! ¡Ojalá que sean unos cuantos años más! Las ganas y la ilusión siguen creciendo cada día. Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles... Ahora mismo me encuentro muy bien, pero no sé cuándo voy a dejar el fútbol; quizá es un poco precipitado empezar a pensar en eso, aunque también soy consciente de que ese día llegará", finalizó el crack del Barcelona que el miércoles recibe a la Roma por la Champions League.