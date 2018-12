Lionel Messi: Esto respondió al reto que le hizo Cristiano Ronaldo para jugar en Italia |VIDEO |FOTOS 

Cristiano Ronaldo había retado Lionel Messi a dejar la comodidad de Barcelona y llegue a la Serie A para nuevos desafíos entre los dos más grandes del mundo. Hoy el capitán de Barcelona ha decidido responderle a través de una entrevista que ha sostenido con diario Marca.



"No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa ( Barcelona) , en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar", dijo Lionel Messi.



Sin embargo reconoció que echa de menos a Cristiano Ronaldo. "Era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador", agregó Lionel Messi.



Lionel Messi respondió al reto de Cristiano Ronaldo de jugar en Italia

"Esa época que vivimos juntos estando en la misma liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano Ronaldo fue un gran jugador para la Liga, el Madrid y esos duelos eran muy bonitos, pero yo miro por lo de siempre, que es mi equipo y conseguir cosas aquí, esté él o no", resumió sobre el portugués.