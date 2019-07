Lionel Messi explicó furioso por qué no fue a la premiación de Argentina: "No somos parte de esta corrupción" [VIDEO] Lionel Messi, quien fue expulsado por pelea con Gary Medel y no recibió medalla de tercer lugar, habló de todo en la zona mixta

Lionel Messi Lionel Messi explicó furioso por qué no fue a la premiación de Argentina: "No somos parte de esta corrupción" [VIDEO]