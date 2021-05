PALABRA DE PADRE. Lionel Messi bajó el telón a la temporada con el FC Barcelona, club con el que finalizó su contrato y del que aún no hay indicios de renovación. Mientras se espera su decisión, el crack se dio tiempo para darle una entrevista al diario argentino Olé con el que charló de su vida personal. Mientras, medios europeos siguen insistiendo que Messi podría recalar en el PSG para volver a jugar con Neymar.

Las principales interrogantes al futbolistas giraron al entorno con su familia, donde el jugador hizo hincapié en lo difícil y emocionante que es ser padre. Hay que recordar que Messi tiene tres herederos: Thiago, Mateo y Ciro.

“Tengo la suerte de poder compartir. Yo tengo la suerte de estar prácticamente todo el día con ellos, poder llevarlos al colegio, ir a buscarlos, llevarlos a fútbol, a otras actividades y me encanta. Cuanto más tiempo paso con ellos, con mi mujer, con mis hermanos”, reflexiona Messi.

“El despertarme, el desayunar con ellos... Aunque a veces los querés matar, ja, ja, ja. El despertarme, el llevarlos al colegio, el irlos a buscar, eso me encanta. Poder levantarlos o hacerlos dormir de noche. Y estar en el día a día. A ellos también les gusta jugar con ‘Hulk’ (la mascota)”, apunta el jugador.

El crack del Barcelona, que optó por no tomar el tema de su futuro futbolístico, se refirió a la ocasión en la que se dejó una espesa barba y de cómo su esposa Antonela Roccuzzo es la encargada de elegirle la ropa para las distintas actividades en las que participa.

“El tema de la barba fue que llevaba mucho tiempo afeitándome, yo estaba con Gillette y me decían que, dentro de lo posible, vaya afeitado. Y entonces estuve mucho tiempo afeitándome, afeitándome. Hasta que no estábamos más y dije no me afeito más, y fue quedando. Creo que esto fue en la Copa América de Estados Unidos en 2016″, contó. “En cuanto a la ropa, me elige mucho Antonela también, yo no soy mucho de eso. No tengo nada especial. Es todo como va viniendo. Es casual”, reveló.

Finalmente, en un momento emotivo de la charla con el medio argentino, Messi contó lo mucho que sufrió al principio cuando le tocaba regresar de su natal Rosario hasta Catalunya donde ya empezaba a brillar con el Barza.

“Siempre me regresaba a Barcelona llorando, no queriéndome quedar, pero al mismo tiempo sí. Quería venir acá a Barcelona para seguir haciendo lo mismo, pero al mismo tiempo me costaba dejar todo lo que tenía ahí en Rosario”, finalizó.

