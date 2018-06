Lionel Messi: Fernando Niembro pide que renuncie a la selección argentina [VIDEO y FOTOS]

La herida sigue abierta tras la goleada de la selección argentina .

Cuando se creía que todas las críticas eran excesivas contra Lionel Messi , uno de los periodistas más influyentes de latinoamerica, el argentino Fernando Niembro, pidió al capitán de la albiceleste deje el mundial Rusia 2018 .



Fernando Niembro, no toleró más el papelón vivido por la selección argentina ante el mundo entero. " Lionel Messi se adueñó de la selección argentina, es el técnico. Y lo que decidió fue poner a sus amigos. Y al ponerlos este es el resultado, un equipo flaco, disminuido, sin corazón", inició el periodista tras la goleada sufrida en Rusia 2018 .



En su crítica a Lionel Messi , el periodista le reprochó no haber puesto temperamento desde que piso de Rusia 2018 . "Messi, a vos te pedimos corazón porque eres el mejor jugador. Cuando un equipo se cae lo que le pide al mejor jugador es que saque de las entrañas lo que no tiene, y no pusiste ni eso", añadió.



Niembro, en su última reflexión, le abre la puerta de la selección argentina a Lionel Messi y lo invita a salir. "Basta de Mascherano, basta de Sampaoli y sus contradicciones, basta de dejarse presionar, basta de estos dirigentes sin conducta, y la verdad, alguna vez renunciaste a la selección argentina. No vendría mal que lo pienses otra vez", concluyó el experimentado cronista cuando aún falta un partido más en Rusia 2018 ante Nigeria.