Lionel Messi: Filipe Luis hace dura crítica a la FIFA por no considerar al argentino en premio 'The Best' [VIDEO]

Crítico de principio a fin, así se mostró el brasileño Filipe Luis en conferencia de prensa al hablar de los premios 'The Best' que entrega la FIFA. Para el lateral, la máxima entidad del fútbol debió considerar a Lionel Messi. "Es el mejor jugador del mundo", lanzó.



"El premio es para el mejor jugador del mundo. Es mi opinión, el mejor del mundo es Messi. Hoy, el año pasado, hace 2 años y 3 años", señaló Filipe Luis.



"Desde le momento en que Messi no gana el premio, con todo lo que hace, pierde parte de su credibilidad. No importa si uno ganó la Champions League, si otro jugó la final. En mi opinión, Messi es el mejor del mundo. Y lo ha sido por muchos años", continuó.

Video: Filipe Luis

"Ok, Neymar estará allí un día, Salah merece estar entre los primeros. Cristiano merece estar en el Top 3. Pero, para demostrar su nivel de esa manera en cada juego que juega, no tengo ninguna duda de que él es el mejor del mundo", cerró Filipe Luis.



Cristiano Ronaldo (Juventus), Luka Modric (Real Madrid) y Mohamed Salah (Liverpool) son los finalistas del premio 'The Best'.