Lionel Messi ganó el Premio The Best 2019 e inmediatamente la selección de Portugal publicó esto de Cristiano Ronaldo

Este lunes se llevó a cabo la premiación de los mejores del 2019 en el fútbol mundial, donde Lionel Messi se llevó el trofeo The Best como el mejor jugador de la temporada por encima de Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk.



Segundos después de conocer la noticia, el twitter oficial de la selección de Portugal publicó una foto de Cristiano Ronaldo describiéndolo como "el mejor, siempre", pues les dio la Liga de Naciones de la UEFA este año.



Cristiano Ronaldo, por su parte, no asistió a la gala de Milán. Al parecer, por una lesión en el último entrenamiento de Juventus. ¿O supo que no ganaría el Premio The Best 2019?

Si bien no alcanzó el Premio The Best 2019, Cristiano Ronaldo aparece en el once ideal junto a jugadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Eden Hazard y Virgil van Dijk.