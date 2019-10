Lionel Messi: Su hijo Mateo se robó el show en la entrega de su sexta 'Bota de Oro' | VIDEO | FOTOS

Lionel Messi , la leyenda de Barcelona , recibió su sexta 'Bota de Oro' y lo hizo de la mano de sus hijos quienes lo reconocieron como el máximo anotador de Europa, pero el protagonismo de la gala se lo robó su hijo Mateo, quien ubicado junto a Antonella Roccuzzo y su hermano mayor Thiago.



El segundo hijo de Lionel Messi con cuatro años jugaba con las manos de su padre durante buen rato, pero se robó el show cuando papá subió al escenario para responder algunas preguntas. “Soy mañoso con el tema de la almohada, le doy mucha importancia, pero después a la hora de dormir me puede pasar un camión por al lado que no siento nada”, al responder algunas preguntas en video



Luego contestó una pregunta sobre la alimentación de sus pequeños. “Le doy mucha importancia al tema de la alimentación, aunque les cuesta comer mucho verduras, como a todos supongo. Pero le damos mucha importancia...", comentó. “¿No les gusta el brócoli?”, preguntó el conductor de la gala. “A Thiago sí, Thiago come. Mateo...”, respondió Lionel Messi mientras u pequeño se hacía el desentendido despertando las risas de los presentes.



Mateo Messi se robó el show en gala de Bota de Oro

Lionel Messi no pudo gambetear la pregunta más complicada : “¿Eres blando o estricto con tus hijos?. “Generalmente el malo soy yo. El que los reta más y le está más encima, a veces demasiado, pero a veces se lo merecen. Muchas veces se lo merece...”, dijo mirando a Mateo.



Mateo Messi y sus reacciones tras premiación de Lionel Messi

Hacía algunas semanas reconoció que están tratando de ponerle limites al segundo del clan Messi. “Lo estamos cortando un poco porque se nos está yendo de las manos”, afirmó.