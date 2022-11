La ansiedad es casi palpable en las calles de Argentina por el inicio del Mundial y con el video viralizado de Lionel Messi, los hinchas albicelestes quieren que Qatar 2022 empiece ahora mismo.

TE VA A INTERESAR | Alianza Lima: la lista de jugadores que no renovarían para temporada 2023 | VIDEO

Netflix publicó un avance de lo que será su próximo documental, el cual gira en torno al camino de la selección argentina a ganar la Copa América del 2021. La producción se titula “Sean eternos: campeones de América” e incluye una faceta que no se le conocía mucho a Lionel Messi.

Previo a la final ante Brasil en el Maracaná, el astro del PSG realizó una arenga que ha emocionado a los hinchas de la albiceleste, quienes han quedado sorprendidos por esta actitud que muchas veces no se veía en las canchas.

Esto provocó una serie de comentarios en redes sociales que colocaron a Lionel Messi como el número uno en las tendencias mundiales.

“Nunca lo escuchamos a Messi así. Nunca. Es el Messi que nos dijeron que no existe , el Messi que Messi no es. Todos chamuyeros. Vi estos segundos y quiero salir a inmolarme atrás suyo”, se lee en un comentario.

“Te amo Messi, te daría mi vida”, “A mí me dijeron que Messi no era líder. Que miraba al piso. Un señor capitán el 10 de Argentina”, “Lionel Messi el que supuestamente no siente nada por Argentina y no siente la capitanía de su selección” , “Necesito que empiece el Mundial ya”, son otros de los comentarios que se encuentran en las redes sociales.

¿Qué dijo Lionel Messi en su arenga?

“Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle las gracias muchachos por estos 45 días, se armó un grupo espectacular. Un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos del viaje, de la comida, de los hoteles de la canchas, de nada”, comenzó diciendo Messi, bajo la atenta mirada de los demás integrantes del equipo.

Emocionado al máximo, ‘Leo’ continuó: “45 días sin ver a nuestra familia. ‘Dibu’ (Martínez) fue papá y no pudo ver a su hija; el ‘Chino’ (Martínez Quarta), igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó. 45 días sin nuestra familia, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Saben qué? Esta Copa tenía que jugarse en Argentina”.

Lionel Messi, autor de cuatro goles en esa Copa América, por último, cerró: “Esta copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá, para que la levantemos en el Maracaná. Para que sea más lindo para todos, así que salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa”.