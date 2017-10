Lionel Messi recibió insultos y toda la ira del relator argentino Daniel Mollo por empate en Perú-Argentina [VIDEO]

El periodista argentino enloqueció con cada jugada de Lionel Messi que no tenía un final feliz. Cada vez que el '10' encaró lo comparó con su juego con Barcelona. Incluso en el último tiro libre que pegó el barrera, la queja fue fulminante. El empate 0-0 entre Perú y Argentina sigue dando que hablar.



"La tiene Messi, dale play. La perdió. ¡En Barcelona la conch... la agarra y llega al fondo. ¿Por qué acá no?", disparó el relator argentino en pleno partido.



"Me voy a volver loco la put....", gritó previo al tiro libre de Lionel Messi en los minutos finales del partido. Cambió el tono de su voz, fue optimista y tuvo esperanza....



Sí, Messi falló. "La va a clavar Lionel. La va a clavar Lionel. La va a clavar Lionel. Será la clasificación al Mundial. Ahora sí Lionel. Pefale Lionel. Le pegó.... Dejame de romper las pelotas", así acabó su relato decepcionado.



Pero eso fue todo. Al final del partido arremetió en contras de su selección y Lionel Messi. Mira el video y veras la locura del argentino.

