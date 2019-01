Lionel Messi: Esta es la íntima rutina deportiva que compartió con sus seguidores en YouTube |VIDEO |FOTOS 

Lionel Messi es el mejor jugador del planeta, qué duda cabe. Fuera del campo el capitán de Barcelona ha grabado un corto video en YouTube en el que te muestra uno de sus secretos mejores guardados antes de pisar un campo de juego: ejercicios de elongación. ¿Sabes qué es de que se trata? aquí te lo explicamos.



Este secreto de Lionel Messi, no solo lo ha llevado a ser el jugador de mejor capacidad en Barcelona, sino también ser uno de los jugadores que menos ha logrado lesionarse y su gran secreto es una sesión de movimientos que solo le cuestan de 5 a 10 minutos antes de entrenar al campo de juego.



Estos ejercicios de elongación no solo comprometen a las extremidades inferiores, sino también los brazos, los hombros y la espalda. Lionel Messi, invierte gran parte de su tiempo en realizar estos movimientos no solo antes de los entrenamientos también después de cada entrenamiento con Barcelona ahora puedes conocerlos con solo ingresar a YouTube.



Lionel Messi comparte sus rutinas desde Youtube

Lionel Messi ha pensado en sus millones de seguidores y desde su canal oficial de YouTube, reveló una de sus "claves para el máximo rendimiento" y permite ver un poco de esa intimidad del ídolo de Barcelona e imitar cada una de sus posiciones.