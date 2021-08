Un dolor de cabeza es el que le ha provocado a Jorge Sampaoli la llegada de Lionel Messi a la Ligue 1. El entrenador argentino ya había mostrado sus reparos con la llegada a PSG de Sergio Ramos y Achraf, ahora levanta la voz por la nueva incorporación que ha roto esquemas en el fútbol de Francia.

“Cada club está restringiendo sus gastos. No pueden comprar mucho, no pueden fichar jugadores en grandes cantidades, pero luego el PSG viene y parece que no hay reglas”, dijo contrariado el declaraciones que recoge Sport de Barcelona.

El DT tiene claro que la llegada de su compatriota reconfigura todo. “Es grandioso para la Liga de Francia tener a Lionel Messi con Neymar y Mbappé, que es potencialmente el mejor tridente ofensivo. Pero, obviamente, tienes que mirarse el otro aspecto de esto. ¿Realmente es justo?”, cuestiono el ex entrenador de la Albiceleste y Sport Boys.

La posible partida de Kilian Mbappé al Real Madrid, abriría la posibilidad para que Cristiano Ronaldo se junte con Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. El portugués termina contrato con la Juventus al final de la campaña y llegaría libre al club francés. (Fuente: América TV)

Jorge Sampaoli criticó la gestión de los dueños de PSG. “Todo esto nos recuerda que el poder es más fuerte que la justicia. Reclutar al mejor jugador del mundo aumenta aún más la diferencia con otros clubes”, añadió.

“Ojalá le vaya bien a Leo”

Luego el entrenador envió un mensaje a Lionel Messi tras su accidentada salida de Barcelona. “Ojalá que Leo la pase bien, sea feliz y disfrute de este certamen tan competitivo, difícil y diferente. Para nosotros será una motivación especial. Todas las miradas estarán puestas acá. Es el mejor jugador del mundo jugando en Francia”, concluyó.

Unas declaraciones que se contraponen con las que realizaba hace apenas una semana, cuándo sí valoró muy positivamente su llegada: “Sería una gran notaícia para Ligue 1, sería el mejor jugador del mundo jugando aquí. El fútbol francés se ha jerarquizado mucho en los últimos tiempos, incluso en los últimos Juegos Olímpicos, en deportes colectivos Francia ha estado increíble”, comentó.

