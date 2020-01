Lionel Messi no siempre fue una estrella rutilante. En las inferiores de Barcelona, su compañero Juanjo Clausí, pateaba mejor los tiros libres y nadie le quitaba esa chance.

Una foto viral de Lionel Messi permitió que se conozca la peculiar historia del argentino con Juanjo Clausí, que también se dedicó al fútbol profesional pero con destinos diferentes.

Clausí no dejaba que Messi ejecutara los tiros libres en las divisiones inferiores de Barcelona. El jugador español jugó en el ascenso del fútbol español y el argentino se convirtió en el mejor lanzador de la historia.

Clausí también era zurdo como Lionel Messi, nació en Albalat de la Rivera en julio del 1987, y por ese entonces le ganaba con autoridad la pugna por ejecutar los tiros libres en los partidos de Barcelona.

Clausí y Messi coincidieron en La Masía con Víctor Valdés, Piqué, Iniesta y Fabregas.El jugador español arribó al club azulgrana a los 12 años mientras que el argentino lo haría un año más tarde.

“Siempre me están preguntando por esa época, por Messi, es algo muy habitual. Estuve 5 temporadas con Messi, también yendo a clase con él desde que llegó a Barcelona con 13 años de edad. Él era Infantil de segundo año y lo bajan al Infantil de primer año porque el entrenador que estaba lo veía muy pequeño. Al año siguiente éramos Cadetes de primero y ya estuvo con nosotros, era muy tímido y callado, no hablaba apenas, íbamos a los torneos y él calladito y a lo suyo. Cuando jugaba ‘hablaba’ todo lo que tenía que hablar. Es un privilegio conocerle, he compartido con él la infancia y eso no lo puede decir mucha gente”, contó Clausí en declaraciones al portal ‘Yo soy noticia’.

En conocido que Lionel Messi aprendió en su etapa profesional a ejecutar tiros libres. Sin embargo, en las divisiones inferiores Clausí, lo superaba con holgura en este aspecto.

Mira los 50 mejores goles de tiro libre de Lionel Messi:

Lionel Messi: Los 50 mejores goles de tiro libre (Trome)

