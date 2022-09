El fanatismo generado por Lionel Messi no tiene parangón. Ya es usual que rivales le pidan su camiseta al terminar un partido pero lo sucedido luego del triunfo 3-0 de Argentina sobre Jamaica no tiene precedentes.

TE VA A INTERESAR | Pedro García recordó motivo por el que botaron a Bryan Reyna de España [VIDEO]

Sucede que luego del encuentro, en el que Messi se lució con un doblete, un grupo de jugadores de Jamaica hicieron cola en las afueras del vestuario albiceleste, pugnando por una camiseta del astro del PSG.

Sin embargo, lo que se viralizó en las últimas horas fue un video de un seleccionado de Jamaica que llegó tarde. En las imágenes se le ve en la puerta del camarín argentino, pidiendo alguna camiseta albicesleste.

No obstante, un miembro del equipo le explicó que ya no habían camisetas. Al futbolista no le quedó otra que retirarse con las manos vacías y con un gesto de decepción.

Jugador de Honduras le pidió la camiseta a Messi mientras le hacía marca personal

Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Argentina sobre Honduras, al marcar un doblete para el 3-0 en el marcador. No obstante, la presencia del delantero no solo llamó la atención por lo futbolístico, sino también por la marca personal que recibió: fue perseguido por Héctor Castellanos desde el pitazo inicial.

Castellanos explicó que el ‘10′ de Argentina se percató de que lo perseguían desde el principio. “Se me acercó muy tranquilo y me dijo: ¿Me vas a seguir todo el partido? Yo le respondí: ‘La verdad que sí, crack’. De ahí, no me dijo más. De vez en cuando me quedaba mirando, quizás fastidiado, aunque no comentó nada”, manifestó el volante.

Finalmente, el jugador de Honduras, que fue reemplazado a los 75 minutos, expresó su felicidad por obtener un recuerdo de Messi: “Me llevé la camiseta, así gané mucho. Hicimos contacto visual al final del partido y me señaló para hacer el cambio. Ya había aprovechado para pedirle la camiseta mientras lo marcaba”.

Héctor Castellanos se llevó la camiseta de Lionel Messi tras hacerle marca personal. (Foto: AP/Captura)