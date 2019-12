Lionel Messi marcó un triplete en la victoria del Barcelona ante Mallorca por 5-2 en la Liga Santander. Sin embargo, una de las escenas que más llamó la atención fue la discusión de la ‘Pulga’ con el entrenador del equipo rival, Vicente Moreno.

Lionel Messi estuvo tirado en el campo de juego por unos segundos tras ser golpeado por Joan Sastre en su rodilla derecha desde atrás, pero fue increpado por Moreno. Luego, la ‘Pulga’ se levantó y se comenzaron a insultar, por lo que Ivan Rakitic tuvo que interceder para que la discusión no pase a mayores, pero siguieron peleando unos segundos más.

“Parece que hay determinados jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos o protestar por alguna cosa. Para algunas cosas es un jugador diferente, pero para otras es un jugador como cualquiera, y así hay que tratarlo”, dijo el entrenador de Mallorca cuando fue consultado sobre la pelea.

Messi se peleó con entrenador de Mallorca.

Luego, Moreno indicó que “no hay que darle más importancia de la que tiene. No me pareció falta, le dije al árbitro que no lo había tocado y él se molestó. Si hubiera pasado con cualquier otro jugador, no hubiera tenido esta repercusión”.

Barcelona goleó 5-2 a Mallorca con triplete de Messi y otro de Suárez con taco sensacional por LaLiga.

Vicente Moreno sobre Messi (Twitter)