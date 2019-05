Lionel Messi: Jugadora de hockey confesó porqué crack de Barcelona la bloqueó en Instagram |VIDEO |FOTOS  

Tener una relación personal o virtual con Lionel Messi es algo que pocos pueden presumir. Esa particularidad con el capitán de Barcelona fue una de las revelaciones de una joven cordobesa jugadora de hockey que aprovechó su participación en el programa ¿Quién quiere ser millonario? en la televisión argentina para ablandar el corazón del crack o de Antonella Rocuzzo de quien sospecha haber interrumpido su relación.



María Celeste, estudiante de derecho y jugadora de hockey capturó la atención de los televidentes argentinos por la intimidad con la leyenda de Barcelona y capitán de la selección argentina.



La joven cordobesa quien hoy es empleada de una empresa de monitoreo de cajeros automáticos, reconoció que pese a ser seguida por Lionel Messi, el crack del fútbol de un momento a otro la bloqueó en Instagram por un insólito motivo.

Joven jugadora de hóckey reveló su frustrada relación con Lionel Messi

Celeste contó que era fanática de Leo y no ocultó su tristeza "Yo jugaba al hóckey, hace un año que ya no juego más, por trabajo. Pero hace un año y medio o dos, antes de jugar los partidos con las chicas hacíamos historias de Instagram, subíamos y lo arrobamos a él (Lionel Messi). A la hora me aparecía que me había visto lo que subí", relató



"Yo dije 'no puede ser'. Lo probé en otro partido y me la volvió a ver. Yo pensaba '¿qué pasa que justo a mí, teniendo tantos millones de seguidores, me ve la historia?'. Probé como con 5 o 6 fotos y me las veía a todas, me aparecía el visto. Eran fotos de antes del partido, el escudo del club o un 'te amamos', nunca nada desubicado", aclaró la situación.



Luego, la joven estudiante agregó "Hasta que un día lo quise arrobar y no me aparecía para arrobarlo. Me bloqueó". El presentador le replicó "¿No habrá sido la mujer ( Antonella Roccuzzo) por celos? Estamos ante una noticia de nivel mundial si es así". "No sé", respondió Celeste, quien espera que su ídolo la vuelva a habilitar.