¿Lionel Messi no jugará ante Real Madrid por Copa del Rey? Delantero sufrió duro golpe en la pierna [VIDEO]

Lionel Messi encendió las alarmas en Barcelona. Esto tras sufrir un duro golpe en la pierna derecha ante Valencia por la fecha 22 de la Liga Santander, donde marcó un espectacular doblete. Mira el video.



Lionel Messi tuvo que ser atendido por los paramédicos, preocupando a todos los hinchas de Barcelona, quienes lo esperan para el duelo de ida frente a Real Madrid por semifinales de Copa del Rey.



"Entre mañana y pasado tenemos que valorar exactamente cómo está Messi. ¿Qué tiene? No lo sé, me gustaría ser muy claro y decir que tiene una contractura. No sé exactamente lo que es, tendrá alguna pequeña molestia, como otros. Vamos a esperar qué dicen los médicos", dijo Ernesto Valverde, técnico de Barcelona.



Barcelona y Real Madrid se verán las caras este miércoles 6 de febrero en el Estadio Camp Nou. ¿Lionel Messi llegará sin problemas?

Video: Golpe de Lionel Messi