La despedida de Lionel Messi ha sido a todo nivel y desde todas las plataformas. Nadie podría negar las ganas del jugador por seguir en Barcelona y la impotencia con la que encara este momento, pero desde las redes sociales el jugador ha dejado una puerta abierta para quienes aún albergan la esperanza de volverlo a ver con la camiseta azulgrana.

“Me hubiera gustado irme de otra manera, aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio”, escribió desde su cuenta de Instagram donde suma 244 millones de aficionados.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy, pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”, se despidió Leo con la ilusión de poder regresar un día.

El astro argentino, Lionel Messi, ha formado una estratosférica fortuna gracias a su habilidad para jugar al fútbol. Leo es uno de los jugadores mejores pagados del mundo y mantiene vigente varios contratos de publicidad con conocidas marcas. (Fuente: América TV)

Antonella deja una ‘Chiquita’ en sus redes

Quien también aprovechó para dedicarle algunas palabras fue Antonella Roccuzzo, quien acompañó al crack muy de cerca este duro proceso. “Que difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos! Tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas. Como dice el dicho, lo que no nos mata, ¡nos fortalece! Y con la familia, como base, saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca”, expresó la rosarina.

La despedida de Lionel Messi en Instagram

“Vamos juntos hacia donde sea, pero siempre hacia adelante. ¡Te amo, mi amor!!!” compartió la esposa del jugador quien ya estaría organizando la próxima mudanza a París.

Esposa de Lionel Messi también se pronunció en redes (Instagram)

