Lionel Messi: Esta lección dio a los padres de los calichines de Barcelona y todo el mundo |VIDEO |FOTOS 

Lionel Messi y Luis Suárez , las estrellas de Barcelona se convirtieron en un verdadero ejemplo para todos los padres de las canchas de 'Baby fútbol' en el mundo donde los gritos de los padres hacia los niños, árbitros y rivales es el pan de cada día en perjuicio de los más pequeños.



No ha sido el caso de los hijos de Lionel Messi, ni de Luis Suárez, pero muchos jóvenes se alejan de este deporte por este aspecto, que tiene que ver con la conducta de los padres. Pero un padre de familia, hincha de Barcelona, hizo viral en Twitter una reflexión poniendo a los jugadores catalanes quienes estaban presente en un partido donde jugaba su hijo.



"Apreciado padre, si ellos ( Lionel Messi y Luis Suárez) no dan indicaciones a sus hijos, tú que no tienes ni puta idea, tampoco lo hagas", escribió Vicente Marcador en Twitter con la foto de los dos jugadores en las division de menores de Barcelona.

Este sábado Lionel Messi y Luis Suárez reaparecen en La Liga Santander nada menos que ante el Sevilla en el Camp Nou.