Lionel Messi: Así se marchó tras quedarse fuera de la final de la Copa América 2019 |VIDEO |FOTOS  

Parecía ser su mejor partido y se fue con el mismo rostro de tantas veces en la Copa América 2019. Lionel Messi una vez más se va por la puerta pequeña de ese torneo que parece darle la espalda una y otra vez. El '10' de la selección argentina poco pudo hacer para evitar el 2-0 ante Brasil que lo superó en todas sus líneas en el estadio Mineirao.



Lionel Messi fue seguido por las cámaras de la Copa América y su rostro reflejaba el sentir del hincha argentino y la amargura de quedarse fuera de la final. El '10' camino al vestuario se quejó con el árbitro de una par de decisiones entre ellas un penal que no le cobran a Sergio Agüero.



Los hinchas esta vez no la cargaron contra el capitán de la albiceleste, pues esta vez demostró una actitud distinta, desde cantar el himno y servir algunos pases dentro del área que no fueron aprovechados por Lautaro Martínez y Sergio Agüero, una de las razones de la derrota del selección argentina.

Lionel Messi se marchó así del Morumbí