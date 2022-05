Lionel Messi cerrará la temporada 2021-2022 con el título de la Ligue 1. Pese a la conquista con PSG, el delantero fue señalado por los fanáticos, los expertos y los medios locales porque consideran que el jugador fue irregular. Frente a ello, Mauricio Pochettino salió en defensa de uno de los mejores del actual plantel.

Para el técnico, más allá de los inconvenientes a lo largo del curso (lesiones y un contagio de coronavirus), la calidad que muestra en la cancha convierte a Leo Messi, así como a Diego Maradona, como uno de los indiscutibles en el balompié. En ese sentido, el DT de ‘Les Parisiens’ destacó las mejores virtudes del número 30 del equipo.

“Yo creo que no se puede hablar de Messi de esta manera, lo mismo como hablo de Maradona. No es un jugador ordinario, están al mismo nivel”, expresó el preparador en una conversación con Europa 1. Luego, ‘Poche’ argumentó que la adaptación (la transición de España a Francia) también fue un factor que influyó.

“Es claro que el pasaje de Barcelona a PSG ha sido un cambio y tiene un proceso de adaptación, que es necesario. Donde la circunstancia que expliqué, que no favorecía a que se sintiera todo lo cómodo como en un club donde estuvo 20 años. Es injusto juzgar a Messi de esa manera, que se le analice de esa manera, no hay ninguna duda de él”, manifestó el ex Tottenham.

Entonces, tras lo vivido en su primera campaña con Paris Saint Germain, Pochettino proyectó que el artillero tendrá un mejor 2022-2023. “La próxima temporada va a ser completamente diferente para él, lo va a lograr”, aseveró Mauricio.

“Fue un año de aprendizaje a nivel vida y profesional. Vino al PSG, a nivel familiar puede afectar a un jugador, una nueva liga, nuevos compañeros y a nivel familiar eso todos debemos tenerlo en cuenta, que siempre es un trastorno importante que puede llegar a afectar”, sentenció sobre el caso de Messi.

El título de PSG

Pochettino le dio un valor importante al campeonato de la Ligue 1 conseguido por los parisinos. Y es que el DT reconoció que hubo un sector de la hinchada y la prensa francesa que intentaron restarle mérito al trabajo realizado por el equipo.

“Tiene mucho mérito este campeonato, la gente piensa que es fácil ganar Le Championat pero no es así, hay mucho mérito. Hay una percepción por no haber ganado la Champions, por esa decepción, pero hay que separar por un lado la alegría de la Liga y por otro la decepción de no estar donde queríamos en la Champions. Para mí era un sueño y lo conseguí, es el décimo título del club”, concluyó.