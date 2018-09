Lionel Messi: Mira este detalle que ilusiona a todos sus seguidores | VIDEO | FOTOS  

Lionel Messi decidió a provechar estos días descanso en Barcelona al lado de sus tres hijos y su esposa, Antonella Roccuzzo, en una semana cargada de situaciones familiares en la que Mateo, Thiago y Ciro han sido los protagonistas en el día a día del mejor jugador del mundo.



Lionel Messi aprovechó los millones de seguidores en su cuenta de Instagram para compartir una nueva foto familiar en su casa de Castelldefels, en las afueras de Barcelona. Esta foto no tendría nada de particular si no fuera que la leyenda de Barcelona luciera en la foto con un short de la Selección Argentina.



Los hinchas de la selección argentina vivían momentos de incertidumbre, pues Lionel Messi se había autoexcluído para los amistosos con Guatemala y Colombia. Su regreso había quedado sin fecha, pero este nuevo detalle hace pensar que el '10' aún tiene un vínculo afectivo por la albiceleste. Algunos esperan que lo haga en octubre próximo cuando enfrenten a Brasil y Egipto.



Lionel Messi tomó un tiempo para hacer el duelo del fracaso vivido en en el Mundial de Rusia 2018, pero al parecer las heridas ya están cerradas y el capitán podría estar devuelta al mando de la selección argentina que venció 3-0 a Guatemala. Todo estaría en manos del DT de la albiceleste, Lionel Scaloni.