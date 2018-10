Lionel Messi: Mira el sorprendente look que muestra durante sus días de descanso |VIDEO |FOTOS 

Lionel Messi disfruta estos días descanso por la doble fecha FIFA y lo hace con toda su familia a quien invitó a una comarca de Cataluña para pasar unos días rodeado del cariño de sus seres queridos mientras espera el reinicio de los partidos oficiales con Barcelona y su regreso a la selección argentina , donde no ha sido tomado en cuenta.



Lionel Messi, sabe que lo primero es la familia y no dudó en compartir con sus millones de seguidores en Instagram, quienes quedaron sorprendidos por su nuevo look durante un almuerzo de la estrella de Barcelona junto a su mujer, Antonella Roccuzzo, sus hijos, Thiago Mateo y Ciro, sus hermanos, sobrinos y papá Jorge y su abuela, mamá Celia.



Lionel Messi cerró el famosos restaurante La Formatgeria de Llivia, en Girona, frontera entre España y Francia en una antigua fábrica de quesos en el corazón de la Cerdanya, una comarca de Cataluña donde el capitán de Barcelona y la selección argentina pidió para los suyos diversos platillos de comida mediterranea.



Pero como no solo de pan vive el hombre, para 'bajar la barriguita' Lionel Messi organizó una 'Pichanguita' con sus familiares y para variar el equipo de Leo (junto a su sobrina y un primo) se llevó la victoria. Allí mostró que no solo la baba quedó atrás, sino cómo llevará el cabello cuando se reinicie la Liga en España.



Mientras tanto la Selección argentina extraña a Lionel Messi, más aún de cara al clásico de Sudamérica de este martes cuando enfrente a Brasil de Neymar.