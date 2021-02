Vayan comprando pasajes a Miami. Envuelto en rumores sobre su posible pase a PSG o Manchester City, Lionel Messi no ha dado pistas sobre lo que hará a partir de junio. El crack acaba contrato con Barcelona y muy seguramente no renovará. Sin embargo, el jugador acaba de dar un indicador de un posible club que nadie tenía en mente, el Inter Miami de la MLS cuyo propietario es su amigo David Beckham.

La ‘pulga’ le envió un gran regalo a Marcelo Claure, uno de los directivos del club estadounidense. Este, en su cuenta de Instagram, mostró la camiseta del Barcelona personalizada y firmada por el crack argentino. Además, Claure posteó un mensaje que disparó las alarmas del posible próximo destino del rosarino.

“Gracias Messi por mandarme esta camiseta. La guardaremos con mucho cariño. El mundo del fútbol es muy pequeño y estoy seguro que nuestros caminos se cruzarán”, escribió junto a la postal. Justamente la frase “Nuestros caminos se cruzarán” hizo eco en la prensa mundial ya que es otra señal más de lo mucho que le interesa a Messi la MLS.

En 2019, Messi pagó 5 millones de dólares por un espectacular departamento en la zona más exclusiva de Miami. Además, en una entrevista de hace dos meses el mismo jugador dejó en claro que una de sus opciones más fuertes es irse a jugar a la liga norteamericana.

El nuevo departamento de Messi en Miami le costó 5 millones de dólares

“Yo siempre he querido vivir en Estados Unidos, de vivir el fútbol ahí, la liga ahí y también. Por eso digo lo de volver a Barcelona, pero no sé lo que va a pasar. No sé si se dará. Ahora no pienso en otra liga u otro club, solo pienso en acabar la temporada con el Barça”, señaló en aquel momento. Lo cierto es que la ‘pulga’ gusta de Miami porque desearía salir de la presión de las grandes ligas y jugar más distendido en los últimos años de su carrera.

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo suelen vacacionar seguido en Miami

Messi, que en junio cumplirá 34 años, tiene sobre la mesa dos propuestas concretas. La primera es la del PSG, donde volvería juntarse con su amigo Neymar y tendría un salario astronómico. En tanto, Manchester City desea seducirlo no solo económicamente, sino con el hecho de reunirse otra vez con el técnico ‘Pep’ Guardiola.

Mientras eso pasa, el crack jugará hoy (3:00 pm./Espn2) con Barcelona ante Alavés por la fecha 23 de la liga española. Los catalanes vienen de una dura caída, por 2-0, ante Sevilla por la ida de semifinales de la Copa del Rey.