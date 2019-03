Lionel Messi molesto en entrevista: Habló de su continuidad en la selección argentina, la prensa y más [VIDEO]

Lejos quedó el Lionel Messi cauto y tímido ante los medios que todos conocíamos. El delantero no se guardó nada y brindó 'picante' entrevista a radio de su país que dio la vuelta al mundo. Se refirió a su continuidad en la 'albiceleste', atacó a los medios que lo critican y hasta habló de Cristiano Ronaldo. Mira el video.



SELECCIÓN ARGENTINA Y MEDIOS



"(Hay prensa que dice) Muchas mentiras. Muchas cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree lo que se dice", lanzó Lionel Messi en "Radio Club Octubre".



"Lo del 'club de amigos' se viene escuchando desde hace años. De que yo ponía los jugadores, los técnicos... de que yo hacía lo que quería en la AFA", añadió.

"Yo quiero ganar algo con la selección argentina. Yo lo voy a seguir intentando. Yo quiero volver, quiero estar y quiero jugar las cosas importantes", señaló sobre sus deseos con la selección argentina.



Asimismo, reveló triste anécdota con su hijo Thiago. "Hay mucha gente que me dice que no vuelva más a la selección. Mi hijo de 6 años, que entiende, me pregunta '¿por qué te matan en Argentina, papi?'".

CRISTIANO RONALDO Y JUVENTUS



"Era lindo. Si bien nos tocó sufrirlo cuando levantaba copas. Era lindo tenerlo en nuestra liga por lo que significa, por el prestigio que le daba a la Liga también", elogió a Cristiano Ronaldo.



Sobre Juventus, indicó: "La verdad que es un equipo que le tengo mucho respecto a la Juventus. Es un equipo muy fuerte, con muy buenos jugadores y con la llegada de Cristiano mucho más. Después de eliminar al Atlético Madrid han agarrado más confianza".

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA VÍA YOUTUBE