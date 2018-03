Lionel Messi anunció nacimiento de su hijo Ciro con una imagen llena de ternura | FOTOS

Lionel Messi y su esposa Antonella Rocuzzo se convirtieron en padres por tercera ocasión, después del nacimiento de su hijo Ciro, anunció el delantero del Barcelona, que se perdió por ese motivo el partido de su equipo ante Málaga (victoria 2-0).



"¡Bienvenido Ciro! Gracias a Dios salió todo perfecto. La mamá y él están muy bien. ¡Estamos súper felices!", escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram, junto a una foto de la mano del recién nacido.



Ciro es el tercer hijo de Lionel Messi, después de Thiago (5 años) y Mateo (2 años), todos ellos nacidos en Barcelona.



Ambos originarios de Rosario, en Argentina, Lionel Messi y Antonella, los dos de 30 años, se conocieron en 1996 pero su relación sentimental comenzó diez años después. En junio de 2017 contrajeron matrimonio en su ciudad natal.

Antonella Rocuzzo difundió en las redes sociales una fotografía de la familia al completo rodeando al recién nacido. "No me alcanza el cuerpo de todo el amor que les tengo", escribió.



La pareja había anunciado el embarazo en octubre y Rocuzzo adelantó que sería niño y que se llamaría Ciro.



Debido al nacimiento, Messi no viajó este sábado con el Barcelona a Málaga, donde el conjunto culé disputó un partido de la Liga española.



"Cambio en el grupo convocado. Messi está ausente por motivos personales y Yerry Mina ocupa su lugar", escribió el Barça en su cuenta Twitter.



Tras el partido, el técnico Ernesto Valverde se refirió al nacimiento de Ciro: "Me enteré esta mañana antes de salir de casa, ya sabíamos que más o menos era por estas fechas, que podía suceder... He tenido que poner a otro y darle una vuelta más".



El brasileño Philippe Coutinho, que marcó de tacón el segundo gol azulgrana, también habló de la paternidad de su compañero.



"Leo es el mejor del mundo, siempre nos hace falta. Pero ha pasado algo muy bueno en su vida, le felicito, ahora esperamos su vuelta para el próximo partido", señaló.

