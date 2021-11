PSG juntó a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar esta temporada. El tridente, bautizado como ‘MNM’, ya saltó a la cancha y dejó algunas dudas por su rendimiento. Sin embargo, el brasileño sabe que solo es el inicio, pues todavía tienen tiempo por delante para brillar. Es más, la figura de la ‘Canarinha’ hasta imaginó un escenario en el que disputan la final de la Champions League.

“¿Quién marcará en la final de la Champions entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y yo? ¡Los tres! ¡Vamos a ganar 3-1, con un gol de cada uno de nosotros tres! ¿Contra quién? No me importa”, expresó el goleador de París Saint Germain durante una conversación con el medio francés Oh My Goal.

Luego, la charla entró en el terreno de lo distendido y Neymar lanzó un par de bromas relacionadas con sus compañeros en la ofensiva de ‘Les Parisiens’. “¿Quién se viste mejor? Yo un poco mejor de todos modos. ¿Lo peor? ¡Kylian es el peor de los tres!”, expresó sobre Mbappé y en la siguiente le tocó a Leo Messi.

“¿El más impresionante en los entrenamientos? Messi. Él hace las cosas fáciles y las hace bonitas. ¿Quién tira los mejores penaltis? Es duro, pero creo que Messi tira bien. ¿Quién tiene más acierto con las chicas? ¡Kylian!”, cerró el crack que pasó por la fila de Santos, antes de dar el gran salto hacia el balompié europeo.

Neymar, en observación

El delantero participó en la victoria de Brasil sobre Colombia por 1-0 para sellar la clasificación al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, en la víspera del duelo ante Argentina, del pasado martes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció que el futbolista no estuvo en condiciones para aparecer en el clásico sudamericano.

Entonces, el comando técnico del ‘Scratch’, liderado por Tite, decidió dejarle en casa, pues presentó unas molestias en la pierna izquierda. Así, Neymar retornó a Francia para ser evaluado por los médicos de PSG. En primera instancia, se conoce que el goleador no estará en el partido del sábado frente a Nantes por la Ligue 1.

La idea del entrenador Mauricio Pochettino es brindar descanso a ‘Ney’ pensando en el partido de la próxima semana contra Manchester City en la ronda de grupos de la Champions League. El juego frente al elenco comandado por Pep Guardiola será clave para acercarse a la siguiente ronda de la ‘Orejona’.