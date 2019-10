Lionel Messi niega ser de River o Independiente y confiesa su sueño de jugar en este club | VIDEO | FOTOS 

Saber realmente cuál es el club que apasiona a Lionel Messi en Argentina ha sido una tarea que todos han querido descubrir, pero el capitán de Barcelona ha derrumbado algunos mitos y ha reafirmado su fanatismo por Newell's Old Boys equipo de su ciudad natal en Rosario.



Algunos periodistas y amigos de Lionel Messi intentaron develar su hinchaje por River Plate y en otros momentos por los diablos rojos de Independiente de Avellaneda. “Dijeron que era de River por no festejar mucho el gol en el Mundial de Clubes y de Independiente por tener una foto con la camiseta, pero fui y sigo siendo de Newell's”. dijo a TyC Sports



Las posibilidades que Lionel Messi juegue por 'La Lepra' como se le conoce a Newell's Old Boys, son complicadas más por el contrato que tiene el 'Diez' con Barcelona. "No me quiero ir del Barsa. Tengo el sueño de jugar en Newell's pero no sé si se va a dar. Tengo una familia y está por delante de mis deseos. Hay que intentar convencerlos a ellos. Cuando le digo en joda a Tiago que nos vamos para algún lado; no le gusta nada. Estamos un mes en Argentina y ya quiere volver con sus amigos”, contó Leo.



Lionel Messi mantiene un vinculo con el cuadro catalán hasta junio del 2021. Aunque el argentino tiene la posibilidad de terminar con el mismo cada 30 de junio de manera unilateral. Esto no solo abriría la puertas Newell's Old Boys, sino a cualquier otro equipo que desee pagar por el jugador de 32 años.