El último programa de el ‘Chiringuito’ estuvo cargado de polémicas y fuertes reacciones de los panelistas. Esta vez, Tomás Roncero perdió los papeles al hablar de Lionel Messi y sus recientes imágenes con camiseta de Barcelona. Mira el video.

“¡Que no es Dios! ¡Messi no es Dios! ¡Messi es humano como tú y yo! ¡Es persona y se siente débil!”, gritó una y otra vez Tomás Roncero, fiel hincha de Real Madrid, para interrumpir al ‘Lobo’ Carrasco.

"¡Que se haga mayor! ¡Tiene 33 años! ¡La edad no perdona! ¡Messi tiene fecha de caducidad!", continuó. "¡Ya no puede con la pelota! ¡Se pega con los rivales! ¡Pisa y no puede!", cerró.

Sin duda, Barcelona atraviesa duro presente, tanto fuera como dentro de la cancha. De momento marchan en la casilla 2 de LaLiga Santander obligado a ganar todo lo que resta (6 fechas) y pendiente de un tropiezo del líder Real Madrid.

"¡Lionel Messi no es Dios!", gritó panelista Tomás Roncero en el 'Chiringuito' (Mega / Trome)

VIDEO RECOMENDADO

Luis Suárez anotó gol tras genialidad de Lionel Messi en Barcelona vs Celta de Vigo (ESPN / Trome)