Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, señaló que Lionel Messi no solo es el mejor dentro de un campo de juego, sino también como persona. “No podría con la vida que tiene. Él lo aguanta y encima juega bien”, sostuvo en entrevista para ESPN.

“A Messi lo quieren porque es el mejor futbolista de la historia. Pero lo quisieran un poco más por cómo es realmente”, dijo Lionel Scaloni sobre el fanatismo que hay por el jugador de Barcelona.

“Es un ser humano. Es de los mejores que he conocido. Yo quisiera ver 24 horas una vida arriba tuyo a ver cómo seríamos nosotros. Yo no lo aguantaría. Y él no solo lo aguanta, es increíble. Encima juega bien”, continuó.

Por último, habló del título que logró Lionel Messi en la Copa América 2021. “Lo merecía sinceramente. Esto lo estaba esperando y por suerte fuimos nosotros. Todos sus compañeros fueron a abrazarlo”.

