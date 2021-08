No se calló nada. Alejandro Gómez fue parte de la Selección Argentina que ganó la Copa América 2021 comandada por Lionel Messi. El ‘Papu’ se animó a contar detalles que se desconocían sobre lo que se vivió dentro del vestuario, revelando lo que conversó con la estrella del PSG poco antes de la final ante Brasil.

“Empezó a hablar antes de la final y la verdad, las palabras justas no me las acuerdo, porque enseguida, ya estaba llorando. Dijo algo de los esfuerzos, de las familias y se me caían las lágrimas como a un nene”, declaró el sevillista para La Nación.

“Leo es el más normal y simple quee todos nosotros. Te puedo asegurar que es el tipo y el compañero más común que hay. Pero lleva el apellido Messi y muchos creerán que se comporta de manera diferente”, continuó el ‘Papu’.

“Es un líder absoluto, es un capitán con todas las letras. Porque lo demuestra, porque da el ejemplo. Siempre lo quieren comparar con Diego, quieren que grite y que se pelee, y Leo no es así. Pero si lo tiene que hacer puertas adentro, lo hace. Lo que pasa es que Leo no lo va a sacar a la luz nunca y no va a vender humo. Cuando se tiene que enojar y te tiene que decir algo, te lo dice entre cuatro paredes”, explicó el seleccionado de la ‘Albiceleste’ sobre el liderazgo que puede demostrar Leo.

Sobre la llegada de Messi al PSG

“Sí, claro, me sorprendió como a todos. Fue una revolución para el fútbol, fue algo histórico que va a quedar para siempre. Todos nos vamos a acordar del día en el que Leo se fue a jugar al Paris. Nadie se lo esperaba, supuestamente estaba todo arreglado para seguir en el Barca y de un día para el otro se tuvo que ir a Paris”, expuso.