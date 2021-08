En Francia aseguran que Lionel Messi está a un paso de convertirse en jugador de PSG. Después de la separación confirmada entre el argentino y Barcelona, el club de la capital se movió rápido para presentar un proyecto deportivo ambicioso. Entonces, a falta de la firma para hacerlo formal, los personajes de la Ligue 1 ya hablan del histórico traspaso.

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el técnico de Brest, el franco-armenio Michel Der Zakarian, quien opinó sin tapujos lo que significa para él que el astro sudamericano llegue al campeonato galo. Las sinceras palabras del estratega ya se han viralizado en Internet y todas las redes sociales.

“Sería extraordinario. No voy a ser muy educado, pero me la pone dura”, dijo el DT de la entidad de la Ligue 1 en la conferencia de prensa este sábado luego de empatar 1-1 contra Olympique Lyon. Enseguida y ya en un sentido global, el DT reconoció que el torneo local será beneficiado con el ex Barcelona.

La palabra de Michel Der Zakarian, técnico del Brest, sobre el posible arribo de Messi. (Foto: Twitter)

“Es un súper jugador. Decimos que tenemos un campeonato de mier.., que tenemos muchas cosas malas, pero si viene a jugar con nosotros sería extraordinario. Lo vamos a celebrar”, agregó Michel Der Zakarian en el diálogo con los medios de comunicación y entre tanta información que asegura la presencia de Leo Messi desde la próxima semana.

El último adiós

Lionel Messi se presentará en conferencia de prensa para hablar de su salida del Barcelona. El astro argentino comparecerá ante los medios este domingo en su despedida oficial, confirmó el club catalán.

La ‘Pulga’ hablará este domingo a las 12:00 p.m. de España (5:00 a.m. en el Perú) en el Auditorio 1899 del Camp Nou, donde explicará su no continuidad en el conjunto azulgrana.

El club anunció el pasado jueves que no podría renovar a Messi por razones “económicas y estructurales”, ya que le era imposible inscribir al jugador en LaLiga, al no poder cumplir con el ‘fair-play’ financiero.

Tras la comparecencia del presidente del Barcelona, Joan Laporta, explicando su versión sobre la ruptura de las negociaciones, es el turno de Leo Messi, que había llegado a un acuerdo por cinco temporadas con la entidad azulgrana, pero que finalmente tendrá que buscarse otro equipo en la recta final de su carrera.