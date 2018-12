Lionel Messi: Pelé lo destruyó con esta frase y también se ocupó de Neymar |VIDEO |FOTOS 

Edson Arante do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé brindo una última entrevista para el diario Folha de Sao Paulo en la que criticó duramente el juego de Lionel Messi y evitó que se le compare con otro grande del fútbol como Diego Maradona.



"¿Cómo puedes hacer una comparación entre ( Diego Maradona) un tipo que remata de cabeza, dispara bien con la izquierda, y con la derecha, con otro tipo (Lionel Messi) que solamente dispara con una pierna, tiene solamente un regate y no remata bien de cabeza el balón?", señaló Pelé.



“Para mí, Diego Maradona fue uno de los mejores jugadores que ha habido. Si usted me pregunta, ¿fue mejor que Lionel Messi? Fue mucho mejor”, añadió Pelé a Folha de Sao Paulo.



Rápidamente, los hinchas de Lionel Messi respondieron conestas crifras los comentario del Pelé. El crakc de Barcelona a anotado 73 goles con el pie derecho y 23 anotaciones con la cabeza.



Pelé y Lionel Messi

Asimismo, Pelé tocó el tema Neymar un compatriota que hoy esta alejado de los grandes premios tras su fracasó con la selección de Brasil. “Es difícil defenderlo, por todas las cosas que hace más allá del fútbol. Conversé con él, le dije que fútbol tiene. Pero tuvo mala suerte porque la selección no ganó el Mundial y él quedó marcado. Pero así creo que es más jugador que Kylian Mbappé, pero en Europa todo el mundo habla más de Mbappé”, aseveró.



Finalmente, el exjugador brasileño, de 78 años, aseguró que su salud está mejorada después de someterse a tres operaciones en los últimos años. “No siento más dolor, pero siento debilidad. Tenía unas piernas bonitas y mira como están ahora”, dijo a modo de broma 'O Rei' Pelé, quien levantó la Copa del Mundo en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.