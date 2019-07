Peter Arévalo lanzó lisura a Eddie Fleischman en vivo por decir que Lionel Messi fue el mejor en Argentina vs Brasil

Eddie Fleischman y Peter Arévalo discutieron sobre el desempeño de Lionel Messi en la derrota de Argentina ante Brasil por las semifinales de la Copa América 2019 durante la emisión de Fox Sports Perú. Incluso, el segundo mencionado lanzó una lisura en vivo al desesperarse con el 'Colorado'.

Según Eddie Fleischman, Lionel Messi fue el mejor de Argentina, pese a la derrota ante Brasil por la Copa América 2019 , sin embargo a Peter Arévalo no le pareció la opinión del 'Colorado'.



"Lo que he dicho que en todos los partidos, Lionel Messi es el diferente de Argentina", dijo Eddie Fleischman en Fox Sports Perú.



A Peter Arévalo no le agradó el análisis de Eddie Fleischman, se exasperó y lanzó una lisura: "P... madre". El 'Colorado' se cruzó de brazos y comenzó la discusión.



"Como en todos los partidos Paolo Guerrero es el diferente de Perú. Sino que a mí me parece que se ve muy generoso con unos y no con otros", agregó Peter Arévalo mientras era calmado por sus otros compañeros de Fox Sports Perú.



"Peter Arévalo, a ti últimamente te parecen muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y no pretendo convencerte. Estás con un poco de sueño, ¿por qué te pones de tan mal humor y sensible, ah? Lanzas una opinión que viene acompañada de ajos y cebollas. ¿Por qué estás perdiendo la compostura, Peter?", preguntó Eddie Fleischman mientras era cortado constantemente por su compañero de Fox Sports Perú.



Peter Arévalo sostuvo que no se refería a Eddie Fleischman cuando dijo la lisura en vivo: "¿Ajos y cebolla contigo? ¿Lo he utilizado ahorita? Eddie, ¿por qué te victimizas, entonces?".



La pelea entre Peter Arévalo y Eddie Fleischman continuó hasta que sus compañeros de Fox Sports Perú los calmaron para que siga el debate si Lionel Messi aún sigue siendo el mejor de la selección argentina.

El vide de la discusión entre Peter Arévalo y Eddie Fleischman inicia en el minuto 52.