Lionel Messi: La pisadita de clase mundial que humilló a Kevin Gameiro en el Barcelona vs Atlético Madrid

Lionel Messi no solo anotó un golazo de tiro libre que le dio el triunfo 1-0 a Barcelona sobre Atlético Madrid, también se mandó con esta sensacional jugada que dejó mal parado al Colchonero Kevin Gameiro.



Lionel Messi controló el balón y enfrentó la marca del atacante francés Kevin Gameiro. De inmediato mostró su magia y pisó la pelota con sutileza y amagó a su rival sin problemas.



Además, en el primer tiempo Lionel Messi se mandó con un golazo de tiro libre que le dio el triunfo a Barcelona y encaminó el título de la Liga Santander. (Ver golazo aquí)

Barcelona sacó 8 puntos de ventaja sobre el segundo, Atlético Madrid, a falta de 11 fechas para el final del torneo español.



Por su parte, Ernesto Valverde, técnico de Barcelona, y Diego Simeone, estratega de Atléticop Madrid, coincidieron en que las cosas podrían haber sido totalmente distintas si Lionel Messi defendiera otra camiseta.



El argentino marcó un golazo de tiro libre a los 26 minutos para que el Barca extienda a ocho puntos su ventaja sobre Atlético y Valverde, su entrenador, agradeció tenerlo de su lado.



"Es que no hay otro como él en el mundo. No sé lo que hubiera pasado si estuviese en el Atleti, ni me lo quiero imaginar", dijo el DT del Barca tras el partido.

Simeone, que antes del partido había dicho que no hay forma de planificar una estrategia para anular a Messi, alabó sin reparos a su compatriota.



"Si le quitamos la camiseta del Barcelona a Messi y le ponemos la del Atlético ganamos 1-0", dijo el "Cholo" en rueda de prensa. "Es un jugador diferente".



El técnico "colchonero" también alabó lo hecho por el líder, que con la victoria parece encaminarse a su título número 25 en la liga. "Me gusta ver un Barcelona ordenado y cerrado defensivamente, y que juega un 4-4-2 demostrando que se puede jugar sin 4-3-3. Me encanta lo que está haciendo Valverde. No hay un sistema en el fútbol, el sistema es de los jugadores".

